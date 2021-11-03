Нерабочие дни позволят челябинцам успешно закрыть рыболовный сезон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Челябинцы, не знающие, как использовать длинные выходные, смогут провести ближайшие дни на рыбалке. Закрыть сезон они смогут с большой вероятностью хорошего улова. Это следует из прогноза, сделанного с помощью программы Fishing Points.

Лучшим временем для рыбалки 4 ноября будет первая половина дня: с 10:45 до 13:15. Активность рыбы достигнет своего пика к полудню, общая вероятность успеха оценивается в 94 балла. Еще большая удача ждет рыболовов в пятницу, когда возможность удачи оценивается в 98 баллов. А вот 6 ноября обещает быть уже не столь добычливым, хотя даже 84-балльный прогноз программа оценивает как «высокую активность клева».

В сентябре челябинский рыболов буквально взорвал соцсети, выложив снимок пойманной им огромной щуки. Вслед за ним своими трофеями не преминули похвастаться жители соседних регионов: житель Тюмени Иван Матусевич показал сазана-гиганта, а рыбак из ХМАО ответил фотографией собственного трофея — его рыба-монстр потянула почти на 16 килограммов.

Нерабочие дни были введены в Челябинской области с 30 октября. По решению оперативного штаба они продляются до 12 ноября. Помимо ограничений, власти приняли решение о переводе на дистанционное обучение школ, колледжей и учреждений дополнительного образования на Южном Урале — пока до 14 ноября.

Скрин: данные программы Fishing Points