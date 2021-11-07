Челябинского замминистра не отпустили из СИЗО

Адвокаты Ивана Белавкина просили изменить меру пресечения на домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин останется в СИЗО. Областной суд не стал изменять меру пресечения обвиняемому во взяточничестве Белавкину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Постановление первой инстанции обжаловали защитники обвиняемого. Они просили изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест. Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального суда Челябинска от 28 сентября, которым Белавкину был продлен срок содержания под стражей до 2 декабря 2021 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку около 1,2 млн рублей. Белавкина подозревают в том, что при исполнении муниципальных контрактов он действовал в интересах коммерческой фирмы. Органами предварительного следствия Белавкин обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).