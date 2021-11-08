В ХМАО синоптики ожидают резкое ухудшение погоды

В ХМАО придут двадцатиградусные морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО средняя температура в начале недели составит порядка нуля градусов, однако уже в четверг резко опустится до 20 градусов ниже нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Умеренные осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления. Температура ночью -1,-6 градусов, по северо-западу до -14 градусов, днем +3,-2 градуса. 10 и 11 ноября небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Температура -15,-20 градусов ночью. Днем небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура местами до -19 градусов», — сказано в сообщении гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода и снег в течение всей недели, кроме четверга. Дневная температура в ближайшие дни составит от -2 до +1 градуса, однако уже в четверг резко опустится до -14 градусов ночью. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

В Сургуте четверг также станет единственным днем без осадков, в остальные дни пройдет снег или снег с дождем. Температура — от -2 до +1 градуса днем с похолоданием до -27 градусов ночью в четверг. Однако уже к субботе температура поднимется до -2 — -3 градусов. Ветер с порывами до 12 м/с.

В Нижневартовске же похолодание начнется в четверг, по прогнозу синоптиков температура опустится до -19 градусов ночью, а в пятницу опустится до 22 градусов ниже нуля. Однако к выходным температура днем снова вернется к отметке -2 — -3 градуса. В течение семи дней в городе ожидается пасмурная погода, а также снег и снег с дождем.

Ранее URA.RU писало, что в регионе после продолжительных морозов наступила теплая погода. Тогда дневная температура сохранялась на отметке 2 градуса выше нуля.