Политолог: закон о публичной власти уравняет Москву и регионы

Россияне получат равный доступ к социальным услугам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Закон о публичной власти, принятый 9 ноября на заседании Госдумы в первом чтении, выровняет возможности для жителей разных регионов России и улучшит качество жизни. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Марат Баширов.

«Это закон, который расширяет те положения Конституции, которые мы приняли год назад. Там уже было заложено понятие публичной вертикали власти. Предполагалось, что эти вертикали будут распространяться на органы местного самоуправления в части исполнительных органов. И это создает те гарантии, необходимые для гражданина, которые заложены в конституции с точки зрения равного доступа, соцобеспечения, лечения, образования, качественных дорог и так далее», — сказал URA.RU Марат Баширов.

По его словам, закон предполагает появление единых стандартов. «Вы, наверное, замечали, что едешь по дороге федерального значения, въезжаешь в какой-нибудь населенный пункт и качество дорог резко падает. Потому что другие управляют и другие стандарты. А человеку хочется, чтобы везде было одинаково хорошо. Он может жить в городе уездном, но хочет, чтобы было, как в Москве. За счет этого решения будет происходить выравнивание возможностей», — сказал собеседник агентства.

Политолог Анна Федорова считает, что рассматриваемые в Госдуме изменения необходимы для того, чтобы навести порядок во всем законодательстве, связанном с деятельностью региональной власти. «Потому что на протяжении долгих лет были всякие добавления, изменения, улучшения, из-за чего накопилось много противоречий. Уже понятно было, что в таком виде закон функционирует не очень эффективно», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что будут четко обозначены полномочия региональной власти и всех глав субъектов. «Это работа, которая закладывает здоровые координаты и понятные правила игры для региональной власти на годы и на десятилетия вперед. Я думаю, что это оздоровит многие политические и экономические процессы в регионах», — заключила Федорова.

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти. Он определяет параметры организации и работы исполнительной, законодательной власти, а также органов местного самоуправления.