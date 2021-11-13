13 ноября 2021
12 ноября 2021

Два школьника утонули в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, озеро увильды, весна, лед
Мальчики гуляли по неокрепшему льду Фото:

Два мальчика, ориентировочно девяти-десяти лет, 14 ноября утонули в реке Сынтасты близ поселка Бреды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, точный возраст и личности погибших устанавливаются.

«Сообщение поступило в 14.45 минут. Местный житель вышел на реку порыбачить и увидел человеческое тело в полынье», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина позвонил в экстренные службы. Сотрудники 57 ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного отряда извлекли тела двух детей. Трагедия произошла в трех метрах от берега. По предварительной версии дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых. «Лед в это время года еще очень тонок. Любые передвижения по нему опасны», — предупреждает МЧС.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...