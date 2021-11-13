Два школьника утонули в Челябинской области

Мальчики гуляли по неокрепшему льду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два мальчика, ориентировочно девяти-десяти лет, 14 ноября утонули в реке Сынтасты близ поселка Бреды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, точный возраст и личности погибших устанавливаются.

«Сообщение поступило в 14.45 минут. Местный житель вышел на реку порыбачить и увидел человеческое тело в полынье», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина позвонил в экстренные службы. Сотрудники 57 ПСЧ Карталинского пожарно-спасательного отряда извлекли тела двух детей. Трагедия произошла в трех метрах от берега. По предварительной версии дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых. «Лед в это время года еще очень тонок. Любые передвижения по нему опасны», — предупреждает МЧС.