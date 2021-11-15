15 ноября 2021

Куйвашев поставил задачу, каким должен быть регион к 2035 году

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет, указательный палец вверх
Евгений Куйвашев назвал приоритеты развития Свердловской области Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев обозначил приоритеты развития Свердловской области до 2035 года. По его словам, на Среднем Урале должны появиться высокотехнологичные производства, а экология должна стать одной из главных сфер. Об этом глава региона заявил в своем бюджетном послании депутатам заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«В Свердловской области сегодня ведется разработка стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Стратегия строится вокруг таких ключевых направлений, как сохранение человеческого капитала, развитие „умных производств“ и переход к „зеленой экономике“. Это должен быть серьезный, глубокий, научно и финансово обоснованный документ, на котором будет базироваться развитие области на протяжении следующих трех пятилеток», — объявил Евгений Куйвашев.

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Источник: свердловские власти экстремально урежут бюджет области

В основу стратегии лягут президентский указ о национальных целях развития до 2030 года и единый план по достижению национальных целей развития. Кроме того, губернатор обозначил депутатам приоритетные задачи на ближайшее время — 2022—2024 годы, на которые будет приниматься новый областной бюджет. Власти намерены бороться с бедностью (сейчас среднемесячная номинальная зарплата в области 46,6 тысячи рублей, +9,4% за год), развивать дорожную инфраструктуру (направлены 17 млрд рублей), обеспечивать развитие региональной экономики (прогноз по объему налоговых преференций на 2022 год — 17,7 млрд рублей).

В эти дни свердловские депутаты обсуждают проект нового бюджета области. Согласно прогнозу правительства, доходы региона в 2022 году составят 331,9 млрд рублей, расходы — 341,2 млрд рублей. Бюджет на 2021 год также был дефицитным: 318,8 млрд расходов против 278,2 млрд рублей доходов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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