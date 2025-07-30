Трамп позволил остаться украинцам, приехавшим в США

Трамп позволил остаться украинцам в США до завершения боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп разрешил прибывшим украинцам остаться в США
Трамп разрешил прибывшим украинцам остаться в США Фото:

Прибывшим в страну гражданам Украины разрешено остаться в США до завершения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними», — передает слова Трампа пресс-пул Белого дома. Кроме того, президент заявил о намерениях предоставить украинцам возможность продолжить пребывание на территории Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер дал срок отсчета для прекращения огня на Украине для России. А также выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть. 

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Прибывшим в страну гражданам Украины разрешено остаться в США до завершения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. «К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними», — передает слова Трампа пресс-пул Белого дома. Кроме того, президент заявил о намерениях предоставить украинцам возможность продолжить пребывание на территории Соединенных Штатов. Ранее американский лидер дал срок отсчета для прекращения огня на Украине для России. А также выдвинул России ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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