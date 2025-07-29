В Кремле ответили на новый ультиматум Трампа: главные заявления Пескова на 29 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия приняла к сведению данное заявление. Он отметил, что Россия по прежнему стремится к мирному урегулированию конфликта.
Также он прокомментировал возможность встречи Путина с Трампом и отношения России и Германии. Эти и другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Реакция Пескова на заявление Трампа
Кремль принял к сведению ультиматум Трампа касательно перемирия. Об этом заявил Дмитрий Песков.
«Мы приняли к сведению вчерашнее заявление Трампа», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналиста. Он также добавил, что Россия по прежнему стремится к урегулированию конфликта мирным путем.
Кремль рассказал о встрече Путина и Трампа
Также Дмитрий Песков поделился, что кремль принял к сведению позицию Трампа касательно отсутствия желания общаться с Владимиром Путиным. Он отметил, что сам вопрос о встрече не стоял в предметном плане и не стоит.
Песков об отношении с Германией
Корреспондент из URA.RU задал Пескову вопрос, касательно агрессивных заявлений в адрес РФ, в том числе и со стороны Германии. «Вот в целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в, ну, в таком, в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль», — заявил Песков. Он также отметил, что это данные действия нацелены на формирование образа врага из России для других стран.
Пресс-секретарь рассказал о роли Ирана, Китая и КНДР
На вопрос журналистов о роли Ирана, Китая и КНДР, касаемо тезиса Лаврова о том, что РФ впервые воюет в одиночку против стран Запада, Песков ответил, что они наши партнеры. Он заявил, что Россия во многом разделяет видение данных стран. «Это наши, это наши союзники, это наши партнёры страны, с которыми мы во многом разделяем видение, видение основ мироустройства», — заявил Песков.
Кремль заявил, что не наносит удары по гражданским целям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ наносят удары по гражданским целям. Песков опроверг данное заявление.
«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям», — заявил представитель Кремля. Он отметил, что удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре.
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