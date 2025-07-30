Татьяна Буланова отказалась работать с Крутым и Матвиенко

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Буланова отметила свое желание быть независимым артистом
Буланова отметила свое желание быть независимым артистом Фото:

Певица Татьяна Буланова исключила возможность сотрудничества с любыми продюсерами, включая Игоря Крутого и Игоря Матвиенко. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

«Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом», — рассказала Буланова изданию. Она отметила, что работала с Крутым и другими известными продюсерами, но значимых результатов это не дало.

По словам певицы, сейчас она могла бы самостоятельно заниматься продюсированием, однако не испытывает к этому интереса. Буланова также отметила, что в настоящее время переживает новую волну популярности. Все больше молодых слушателей интересуются ее творчеством и поют ее песни на концертах.

Ранее Буланова повысила цену на свои выступления, увеличив гонорар более чем на миллион рублей. Предполагается, что стоимость концерта с участием певицы выросла с 700 тысяч до двух миллионов рублей, передает «Ридус».

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Певица Татьяна Буланова исключила возможность сотрудничества с любыми продюсерами, включая Игоря Крутого и Игоря Матвиенко. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей. «Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом», — рассказала Буланова изданию. Она отметила, что работала с Крутым и другими известными продюсерами, но значимых результатов это не дало. По словам певицы, сейчас она могла бы самостоятельно заниматься продюсированием, однако не испытывает к этому интереса. Буланова также отметила, что в настоящее время переживает новую волну популярности. Все больше молодых слушателей интересуются ее творчеством и поют ее песни на концертах. Ранее Буланова повысила цену на свои выступления, увеличив гонорар более чем на миллион рублей. Предполагается, что стоимость концерта с участием певицы выросла с 700 тысяч до двух миллионов рублей, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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