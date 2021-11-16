На автомобильном заводе «Урал» надеются, что их флэшмоб станет рекордом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) составят самый большой QR-код в России. Так работники автомобильного завода «Урал» 18 ноября отметят день рождения города и юбилей завода. Об этом предприятие сообщает в своих социальных сетях.

«На площади перед стелой первому уральскому автомобилю, который сошел с конвейера автозавода „УРАЛ“ в военные годы, состоится флэшмоб на „Самый большой QR-код в России“. Цель мероприятия — поздравить автозавод с 80-летием. Это важный для миасских автомобилестроителей момент в истории», — заявил АЗ «Урал» в своем Instagram.

В флэшмобе примут участие 80 автозаводчан. На предприятии надеются, что их QR-код попадет в Книгу рекордов России.

Автозавод отмечает свое 80-летие Фото: скрин с Instagram АЗ «Урал»