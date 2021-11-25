25 ноября 2021

Челябинцы недовольны введением QR-кодов в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Жители Челябинска недовольны перспективой введения QR-кодов в общественном транспорте. Согласно опросу портала SuperJob, лишь 4% горожан поддержали инициативу властей.

«Среди российских мегаполисов меньше всего сторонников введения QR-кодов в общественном транспорте в Челябинске. Среди опрошенных челябинцев всего 4% проголосовали за введение подобных ограничений», — сообщили в исследовании портала.

Специалисты SuperJob добавили, что во всех регионах РФ большинство опрошенных против запретов. В Челябинске противников введения QR-кодов в общественном транспорте 83%. Еще 13% жителей города не смогли определиться с ответом.

25 ноября депутаты заксобрания одобрили федеральный законопроект о введении в России QR-кодов в ряде общественных мест, в том числе и на транспорте. Теперь этот законопроект должны рассмотреть в Госдуме. Во время сессии противники QR-кодов пытались прорваться в здание ЗСО области, но были остановлены охраной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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