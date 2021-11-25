Челябинцы недовольны введением QR-кодов в транспорте

Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Челябинска недовольны перспективой введения QR-кодов в общественном транспорте. Согласно опросу портала SuperJob, лишь 4% горожан поддержали инициативу властей.

«Среди российских мегаполисов меньше всего сторонников введения QR-кодов в общественном транспорте в Челябинске. Среди опрошенных челябинцев всего 4% проголосовали за введение подобных ограничений», — сообщили в исследовании портала.

Специалисты SuperJob добавили, что во всех регионах РФ большинство опрошенных против запретов. В Челябинске противников введения QR-кодов в общественном транспорте 83%. Еще 13% жителей города не смогли определиться с ответом.

25 ноября депутаты заксобрания одобрили федеральный законопроект о введении в России QR-кодов в ряде общественных мест, в том числе и на транспорте. Теперь этот законопроект должны рассмотреть в Госдуме. Во время сессии противники QR-кодов пытались прорваться в здание ЗСО области, но были остановлены охраной.