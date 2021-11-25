25 ноября 2021

ФСБ предотвратила срыв оборонного заказа на челябинском заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, обвиняемый, подсудимый, белоносов владимир
Уже второго фигуранта уголовного дела отправили в колонию строгого режима Фото:

ФСБ пресекла срыв оборонного заказа на челябинском предприятии ВПК, вскрыв преступления замначальника службы экономической безопасности и технического директора. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении службы.

«С 2018 года преступники получили от подрядчиков деньги и материальные ценности более чем на 5 млн рублей. Взамен они подписали акты выполненных работ по монтажу оборудования, используемого при выполнении государственного оборонного заказа. Срыв оборонзаказа был пресечен сотрудниками УФСБ по Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Металлургический райсуд Челябинска признал виновным замначальника службы экономической безопасности одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в коммерческом подкупе (части 7 и 8 ст. 204 УК РФ), приговорив его к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Ранее на пять лет строгого режима был осужден его подельник, которому придется выплатить в бюджет государства 9 млн рублей штрафа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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