ФСБ предотвратила срыв оборонного заказа на челябинском заводе

Уже второго фигуранта уголовного дела отправили в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ пресекла срыв оборонного заказа на челябинском предприятии ВПК, вскрыв преступления замначальника службы экономической безопасности и технического директора. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении службы.

«С 2018 года преступники получили от подрядчиков деньги и материальные ценности более чем на 5 млн рублей. Взамен они подписали акты выполненных работ по монтажу оборудования, используемого при выполнении государственного оборонного заказа. Срыв оборонзаказа был пресечен сотрудниками УФСБ по Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Металлургический райсуд Челябинска признал виновным замначальника службы экономической безопасности одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в коммерческом подкупе (части 7 и 8 ст. 204 УК РФ), приговорив его к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Ранее на пять лет строгого режима был осужден его подельник, которому придется выплатить в бюджет государства 9 млн рублей штрафа.