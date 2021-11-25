25 ноября 2021

Депутат Госдумы обратился к челябинцам из-за QR-кодов

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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, гартунг валерий, олигархи
Валерий Гартунг просит присылать письма не ему, а другим депутатам Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг просит своих подписчиков и противников законопроекта о QR-кодах перестать отправлять ему сообщения. Об этом Гартунг написал в социальных сетях.

«За последнее время я получил уже больше сотни одинаковых сообщений от противников законопроектов о QR-кодах. Свою позицию по этому вопросу я уже неоднократно озвучивал — наша фракция проголосует против. Поэтому нет никакого смысла продолжать присылать мне одни и те же сообщения и комментарии», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Гартунг также попросил противников QR-кодов присылать сообщения тем, кого они хотят переубедить. И выставил ссылку для спама на Telegram председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Гартунг руководит региональным отделением партии «Справедливая Россия- За Правду» и входит во фракцию эсеров в Госдуме. Фракция эсеров в ЗСО отказалась поддержать введение QR-кодов в общественных местах, в железнодорожном транспорте и на самолетах, хотя большинство областных депутатов этот законопроект поддержали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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