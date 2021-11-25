Депутат Госдумы обратился к челябинцам из-за QR-кодов

Валерий Гартунг просит присылать письма не ему, а другим депутатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг просит своих подписчиков и противников законопроекта о QR-кодах перестать отправлять ему сообщения. Об этом Гартунг написал в социальных сетях.

«За последнее время я получил уже больше сотни одинаковых сообщений от противников законопроектов о QR-кодах. Свою позицию по этому вопросу я уже неоднократно озвучивал — наша фракция проголосует против. Поэтому нет никакого смысла продолжать присылать мне одни и те же сообщения и комментарии», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Гартунг также попросил противников QR-кодов присылать сообщения тем, кого они хотят переубедить. И выставил ссылку для спама на Telegram председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Гартунг руководит региональным отделением партии «Справедливая Россия- За Правду» и входит во фракцию эсеров в Госдуме. Фракция эсеров в ЗСО отказалась поддержать введение QR-кодов в общественных местах, в железнодорожном транспорте и на самолетах, хотя большинство областных депутатов этот законопроект поддержали.