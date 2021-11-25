В пермском торговом центре два этажа продают за 20 млн рублей

Общая площадь продаваемых этажей в ТЦ составляет 626 кв. метров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском ТЦ «Демидковский», расположенный по адресу ул. 1905 года, 6А, продают двухэтажное помещение. Объявление об этом размещено на портале «Авито». За два этажа просят 20 млн рублей.

«Коммерческая недвижимость свободного назначения 626 кв. метров, стоимость 20 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь третьего этажа — 415 кв. метров, четвертого — 210 кв. метров.

Продавцом указано агенство недвижимости «Ракурс». Автор объявления заявляет, что все документы уже готовы и обещает быстрое оформление сделки. URA.RU также рассказывало о продаже отеля у главного горнолыжного курорта Пермского края в Губахе. Гостиницу с 8 номерами на 22 человека продают за 8 млн рублей.