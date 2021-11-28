Совфед: новый штамм COVID «Омикрон» уже добрался до России

Новый штамм коронавируса могли завести в Россию граждане, отдыхавшие в Египте, сообщил Владимир Круглый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже появился в России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Распространителями вируса могут быть туристы, вернувшиеся из Египта, поэтому сенатор призвал закрыть авиасообщение с этой страной.

«Штамм COVID „Омикрон“ уже есть в России. Источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет», — приводит слова Владимира Круглого РИА «Новости».

Человек, зараженный «Омикроном», может испытывать сильную усталость и головные боли, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая ранее предсказала властям страны появление новой мутации COVID-19. Врач уточнила, что у пациентов с этим вариантом коронавируса редко повышается температура и болит горло. Другие характерные симптомы для COVID-19 — потеря вкуса и обоняния — встречаются редко.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новая мутация «вызывает беспокойство» из-за большого количества повторных заражений. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма COVID-19. При этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» лучше защищает от «Омикрона», чем другие препараты. Новый штамм уже обнаружили в Европе, у туристов из Чехии и Германии, которые вернулись из Африки.