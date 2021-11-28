«Вектор» предупреждает об особой опасности нового штамма COVID

Штамм «Омикрон» требует немедленного изучения, подчеркнули в «Векторе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает большие опасения ученых. Его нужно срочно изучать. Об этом сообщили в центре «Вектор».

«Штамм „омикрон“ вызывает серьезные опасения. Он… имеет большое число мутаций в гене S-белка. Также он уклоняется от иммунного ответа», — сообщили ТАСС в «Векторе». Там подчеркнули, что новый штамм требует немедленного изучения учеными. В то же время в «Векторе» отметили, что вакцина «Эпиваккорона» так же эффективна против штамма «омикрон», как и против «дельты».

Ранее председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявила, что пациенты, заразившиеся «Омикроном», жалуются на повышенную усталость. При этом у них не происходит изменений в восприятии вкусов и запахов. Позднее сенатор Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что «Омикрон» уже проник в Россию.