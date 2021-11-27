Пермяк, на которого жаловались Бастрыкину, оказался в больнице

По сообщениям источников, травмы депутату Поздееву нанесла супруга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Заксобрания от КПРФ Михаил Поздеев попал в одну из больниц Пермского края с травмами. По данным «Коммерсант-Прикамье», предварительно у него диагностирован перелом носа и скуловой кости.

«Сотрудникам скорой помощи господин Поздеев якобы пояснил, что травмы ему нанесла супруга», — сообщают источники издания. Михаил Поздеев пояснил URA.RU, что в субботу вечером он потянул руку.

«Упал в подъезде, темно было», — заявил он. Депутат добавил, что сейчас дома и его здоровью ничего не угрожает. В больнице коммунист действительно был — на перевязке.

После выступления Михаила Поздеева на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края 25 ноября общественник Михаил Нецветаев направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой проверить коммуниста на употребление наркотиков. Поздеев заявил, что его сбивчивая речь во время обсуждения закона о введении QR-кодов 25 ноября была связана с волнением.