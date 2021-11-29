В Свердловской области вырастут цены на вывоз мусора

В области появится и реконструируется более 60 площадок по сортировке и утилизации отходов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области обновили схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По новой версии повысится цена на вывоз, соответствующий документ размещен на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

«В соответствии с документом, для достижения целевых показателей нацпроекта „Экология“ к 2030 году на Среднем Урале планируется создать и реконструировать около 60 объектов сортировки, обезвреживания, утилизации и захоронения ТКО. В совокупности все это позволит направлять на переработку не менее 50% образуемых в регионе отходов», — сообщается на сайте со ссылкой на заместителя областного министра энергетики и ЖКХ Егора Свалова.

В документе также были учтены предельные тарифы. Стоимость вывоза кубометра мусора в Екатеринбурге к 2030 году будет стоить не более 818 рублей, в то время, как в 2021 году максимальное значение достигает 597,35 руб./куб. м. Предельный тариф в 2022 году планируют повысить до 626,89 руб. за кубометр.