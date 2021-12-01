Свердловский оперштаб подвел итоги вакцинации и введения QR-кодов

02 декабря 2021 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Свердловской области снизилось количество пациентов в реанимациях с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Количество пациентов, находящихся в Свердловской области в ковидных реанимациях, за месяц уменьшилось на 25%. По данным регионального оперштаба, это связано с введением вакцинации для отдельных групп. Кроме того, 30 октября в Свердловской области были введены QR-коды, что также повлияло на рост темпов вакцинации от коронавируса. «В Свердловской области благодаря вакцинации и введенным ограничениям последовательно сокращается прирост заболевших COVID-19. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях сократилось на 25%, до 457 человек, на аппаратах ИВЛ — на 26,5%, до 369 человек», — говорится в сообщении. Также заявляется, что почти на четверть сократилось число тяжелых пациентов. В Свердловской области, по данным оперштаба, привито более половины взрослых жителей. Кроме того, впервые с 29 октября в регионе за сутки подтвердилось менее 700 случаев коронавирусной инфекции. 2 декабря оперативный штат сообщили о 698 случаях заражений COVID. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Количество пациентов, находящихся в Свердловской области в ковидных реанимациях, за месяц уменьшилось на 25%. По данным регионального оперштаба, это связано с введением вакцинации для отдельных групп. Кроме того, 30 октября в Свердловской области были введены QR-коды, что также повлияло на рост темпов вакцинации от коронавируса. «В Свердловской области благодаря вакцинации и введенным ограничениям последовательно сокращается прирост заболевших COVID-19. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях сократилось на 25%, до 457 человек, на аппаратах ИВЛ — на 26,5%, до 369 человек», — говорится в сообщении. Также заявляется, что почти на четверть сократилось число тяжелых пациентов. В Свердловской области, по данным оперштаба, привито более половины взрослых жителей. Кроме того, впервые с 29 октября в регионе за сутки подтвердилось менее 700 случаев коронавирусной инфекции. 2 декабря оперативный штат сообщили о 698 случаях заражений COVID.