01 декабря 2021

Свердловский оперштаб подвел итоги вакцинации и введения QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В Свердловской области снизилось количество пациентов в реанимациях с COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество пациентов, находящихся в Свердловской области в ковидных реанимациях, за месяц уменьшилось на 25%. По данным регионального оперштаба, это связано с введением вакцинации для отдельных групп. Кроме того, 30 октября в Свердловской области были введены QR-коды, что также повлияло на рост темпов вакцинации от коронавируса.

«В Свердловской области благодаря вакцинации и введенным ограничениям последовательно сокращается прирост заболевших COVID-19. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях сократилось на 25%, до 457 человек, на аппаратах ИВЛ — на 26,5%, до 369 человек», — говорится в сообщении.

Также заявляется, что почти на четверть сократилось число тяжелых пациентов. В Свердловской области, по данным оперштаба, привито более половины взрослых жителей. Кроме того, впервые с 29 октября в регионе за сутки подтвердилось менее 700 случаев коронавирусной инфекции. 2 декабря оперативный штат сообщили о 698 случаях заражений COVID.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Количество пациентов, находящихся в Свердловской области в ковидных реанимациях, за месяц уменьшилось на 25%. По данным регионального оперштаба, это связано с введением вакцинации для отдельных групп. Кроме того, 30 октября в Свердловской области были введены QR-коды, что также повлияло на рост темпов вакцинации от коронавируса. «В Свердловской области благодаря вакцинации и введенным ограничениям последовательно сокращается прирост заболевших COVID-19. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях сократилось на 25%, до 457 человек, на аппаратах ИВЛ — на 26,5%, до 369 человек», — говорится в сообщении. Также заявляется, что почти на четверть сократилось число тяжелых пациентов. В Свердловской области, по данным оперштаба, привито более половины взрослых жителей. Кроме того, впервые с 29 октября в регионе за сутки подтвердилось менее 700 случаев коронавирусной инфекции. 2 декабря оперативный штат сообщили о 698 случаях заражений COVID.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...