Врач назвал категорию, которой нельзя вакцинироваться от COVID

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Беременных предупредили, на каких сроках лучше вакцинироваться Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Беременным женщинам на ранних сроках, до 12 недель, лучше не вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила доктор медицинских наук с международной степенью PhD гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

«На 22 неделях беременности ее защищает фетоплацентарный барьер (между кровью матери и кровью плода в плаценте). До 12 недель беременности не стоит вакцинироваться. После уже сформирована нервная трубка у плода, сердечко начинает в полную силу работать», — цитирует «Ридус» Ирину Филатову.

Ранее в Минздраве высказались о вреде вакцинации для беременных. Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков сказал, что прививка не влияет на течение беременности после 22 недели. Антитела вакцинированной матери передаются ребенку, сказал он.

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Беременным женщинам на ранних сроках, до 12 недель, лучше не вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила доктор медицинских наук с международной степенью PhD гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. «На 22 неделях беременности ее защищает фетоплацентарный барьер (между кровью матери и кровью плода в плаценте). До 12 недель беременности не стоит вакцинироваться. После уже сформирована нервная трубка у плода, сердечко начинает в полную силу работать», — цитирует «Ридус» Ирину Филатову. Ранее в Минздраве высказались о вреде вакцинации для беременных. Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков сказал, что прививка не влияет на течение беременности после 22 недели. Антитела вакцинированной матери передаются ребенку, сказал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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