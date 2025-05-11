Сенатор Климов: Сибига доказал причастность Киева к огню по России

Российский сенатор Андрей Климов считает, что замминистра иностранных дел Украины Андрея Сибига доказал причастность Киева и его союзников за ведение огня по территории России. Накануне Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы прекратить огонь по территории РФ минимум на 30 дней.
«Глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: „Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника“. А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность „союзников Украины“ к огню против нас „на суше, в воздухе и в море“, — написал Климов в своем telegram-канале.
Полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая — к такому выводу пришли европейские лидеры по итогам встречи в Киеве. Соответствующее совместное заявление президентов и премьер-министров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины опубликовано президентом Украины Владимиром Зеленским.
Прекращение огня президент России Владимир Путин предложил обсудить с представителями Украины на прямых переговорах. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая.
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