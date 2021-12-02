В Челябинске перевернулась машина «Яндекс.Такси»

По предварительным данным, пострадавших нет (фото из архива)Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
В Челябинске 3 декабря перевернулся автомобиль такси. Машина марки Renault принадлежит сервису «Яндекс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в районе остановки «Алое поле» на Свердловском проспекте.
«В районе 8:30 утра рядом с домом №62 по Свердловскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси на автомобиле Renault не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.
В пресс-службе ГУ МЧС области URA.RU сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, а также спасатели городской службы спасения. Проводилась деблокация водителя и пассажира.
В Челябинске 3 декабря перевернулся автомобиль такси. Машина марки Renault принадлежит сервису «Яндекс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в районе остановки «Алое поле» на Свердловском проспекте. «В районе 8:30 утра рядом с домом №62 по Свердловскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси на автомобиле Renault не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МЧС области URA.RU сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, а также спасатели городской службы спасения. Проводилась деблокация водителя и пассажира.