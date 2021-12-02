02 декабря 2021

В Челябинске перевернулась машина «Яндекс.Такси»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП такси Челябинск, дтп
По предварительным данным, пострадавших нет (фото из архива) Фото:

В Челябинске 3 декабря перевернулся автомобиль такси. Машина марки Renault принадлежит сервису «Яндекс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в районе остановки «Алое поле» на Свердловском проспекте.

«В районе 8:30 утра рядом с домом №62 по Свердловскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси на автомобиле Renault не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В пресс-службе ГУ МЧС области URA.RU сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, а также спасатели городской службы спасения. Проводилась деблокация водителя и пассажира.

Перевернутый автомобиль Яндекс-такси
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске 3 декабря перевернулся автомобиль такси. Машина марки Renault принадлежит сервису «Яндекс». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в районе остановки «Алое поле» на Свердловском проспекте. «В районе 8:30 утра рядом с домом №62 по Свердловскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси на автомобиле Renault не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МЧС области URA.RU сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, а также спасатели городской службы спасения. Проводилась деблокация водителя и пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...