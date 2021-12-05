05 декабря 2021

Сборная России по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

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Ранее Россия выигрывала Кубок Дэвиса только в 2002 и 2006 годах

Сборная России по теннису одержала победу в крупнейшем международном теннисном турнире Кубок Дэвиса. Для России это третья победа за всю историю участия в этих соревнованиях.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев обыграли игроков хорватской сборной в финале Кубка Дэвиса, тем самым принесли победу сборной России в этом турнире, сообщает Sport24. До этого Россия побеждала в этом чемпионате лишь в 2002 и 2006 годах.

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Сборная России по теннису одержала победу в крупнейшем международном теннисном турнире Кубок Дэвиса. Для России это третья победа за всю историю участия в этих соревнованиях. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев обыграли игроков хорватской сборной в финале Кубка Дэвиса, тем самым принесли победу сборной России в этом турнире, сообщает Sport24. До этого Россия побеждала в этом чемпионате лишь в 2002 и 2006 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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