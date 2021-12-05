Сборная России по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Ранее Россия выигрывала Кубок Дэвиса только в 2002 и 2006 годахInstagram @medwed33
Сборная России по теннису одержала победу в крупнейшем международном теннисном турнире Кубок Дэвиса. Для России это третья победа за всю историю участия в этих соревнованиях.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев обыграли игроков хорватской сборной в финале Кубка Дэвиса, тем самым принесли победу сборной России в этом турнире, сообщает Sport24. До этого Россия побеждала в этом чемпионате лишь в 2002 и 2006 годах.
Сборная России по теннису одержала победу в крупнейшем международном теннисном турнире Кубок Дэвиса. Для России это третья победа за всю историю участия в этих соревнованиях. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев обыграли игроков хорватской сборной в финале Кубка Дэвиса, тем самым принесли победу сборной России в этом турнире, сообщает Sport24. До этого Россия побеждала в этом чемпионате лишь в 2002 и 2006 годах.