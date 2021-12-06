Свердловские депутаты придумали 6 поправок к закону о QR-кодах

Депутаты обсуждают законопроект 7 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Свердловского заксобрания предложили шесть поправок к федеральному законопроекту о QR-кодах. Большинство партий выступили со своими предложениями и дополнениями. Об этом они сообщили на заседании.

Список предложений, которые депутаты предложили прописать в новом федеральном законе:

разрешить использование справок вместо QR-кода тем, кто не зарегистрирован на «Госуслугах»;

возможность получения QR-кода в России при вакцинации иностранными компонентами;

установить порядок определения срока действия QR-кода;

установить перечень противопоказаний к вакцинации;

предусмотреть возможность получения QR-кода тем, кто переболел неофициально, но имеет достаточный уровень антител;

установить порядок уведомления граждан о наличии у них коронавирусной инфекции.

Заседание свердловского заксобрание, на котором рассматривается федеральный законопроект о QR-кодах, проходит 7 декабря. Перед заседанием к зданию пришли противники QR-кодов. На самом заседании выступили представители организации «Роднадзор». Парламентеры в частности выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях. Так же члены фракции КПРФ на заседании свердловского заксобрания устроили демарш против федерального законопроекта о введении QR-кодах.