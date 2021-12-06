06 декабря 2021

Свердловские депутаты придумали 6 поправок к закону о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заседание, заксобрание со, законодательное собрание со, парламент
Депутаты обсуждают законопроект 7 декабря Фото:

Депутаты Свердловского заксобрания предложили шесть поправок к федеральному законопроекту о QR-кодах. Большинство партий выступили со своими предложениями и дополнениями. Об этом они сообщили на заседании.

Список предложений, которые депутаты предложили прописать в новом федеральном законе:

  • разрешить использование справок вместо QR-кода тем, кто не зарегистрирован на «Госуслугах»;
  • возможность получения QR-кода в России при вакцинации иностранными компонентами;
  • установить порядок определения срока действия QR-кода;
  • установить перечень противопоказаний к вакцинации;
  • предусмотреть возможность получения QR-кода тем, кто переболел неофициально, но имеет достаточный уровень антител;
  • установить порядок уведомления граждан о наличии у них коронавирусной инфекции.

Заседание свердловского заксобрание, на котором рассматривается федеральный законопроект о QR-кодах, проходит 7 декабря. Перед заседанием к зданию пришли противники QR-кодов. На самом заседании выступили представители организации «Роднадзор». Парламентеры в частности выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях. Так же члены фракции КПРФ на заседании свердловского заксобрания устроили демарш против федерального законопроекта о введении QR-кодах.

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Депутаты Свердловского заксобрания предложили шесть поправок к федеральному законопроекту о QR-кодах. Большинство партий выступили со своими предложениями и дополнениями. Об этом они сообщили на заседании. Список предложений, которые депутаты предложили прописать в новом федеральном законе: Заседание свердловского заксобрание, на котором рассматривается федеральный законопроект о QR-кодах, проходит 7 декабря. Перед заседанием к зданию пришли противники QR-кодов. На самом заседании выступили представители организации «Роднадзор». Парламентеры в частности выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях. Так же члены фракции КПРФ на заседании свердловского заксобрания устроили демарш против федерального законопроекта о введении QR-кодах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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