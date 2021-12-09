Морозы ударят в Свердловской области в выходные

10 декабря 2021 в 13:40 Размер текста - 17 +

На севере региона ожидание до -20 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Похолодание до -20 градусов ожидается на севере Свердловской области в ближайшие выходные. Об сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. «Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 13—16 декабря ночью минус 9—минус 15, на севере Свердловской области до -20°», — сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В пятницу, 10 декабря, температура воздуха днем ожидается на уровне -3 градусов, ночью -6. В субботу, 11 декабря, днем будет уже -9, ночью -12. В воскресенье днем столбики термометров могут опускаться до -11, а ночью — до -15. Ранее Гидрометцентр спрогнозировал суровую зиму в УрФО и в Пермском крае. В Приволжье будет на 10-13 градусов холоднее нормы — 25-28 градусов ниже нуля. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях метеоролог Роман Вильфанд обещал погоду теплее. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Похолодание до -20 градусов ожидается на севере Свердловской области в ближайшие выходные. Об сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. «Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 13—16 декабря ночью минус 9—минус 15, на севере Свердловской области до -20°», — сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В пятницу, 10 декабря, температура воздуха днем ожидается на уровне -3 градусов, ночью -6. В субботу, 11 декабря, днем будет уже -9, ночью -12. В воскресенье днем столбики термометров могут опускаться до -11, а ночью — до -15. Ранее Гидрометцентр спрогнозировал суровую зиму в УрФО и в Пермском крае. В Приволжье будет на 10-13 градусов холоднее нормы — 25-28 градусов ниже нуля. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях метеоролог Роман Вильфанд обещал погоду теплее.