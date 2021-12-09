09 декабря 2021

Морозы ударят в Свердловской области в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
На севере региона ожидание до -20 градусов Фото:

Похолодание до -20 градусов ожидается на севере Свердловской области в ближайшие выходные. Об сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

«Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 13—16 декабря ночью минус 9—минус 15, на севере Свердловской области до -20°», — сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В пятницу, 10 декабря, температура воздуха днем ожидается на уровне -3 градусов, ночью -6. В субботу, 11 декабря, днем будет уже -9, ночью -12. В воскресенье днем столбики термометров могут опускаться до -11, а ночью — до -15.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал суровую зиму в УрФО и в Пермском крае. В Приволжье будет на 10-13 градусов холоднее нормы — 25-28 градусов ниже нуля. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях метеоролог Роман Вильфанд обещал погоду теплее.

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Похолодание до -20 градусов ожидается на севере Свердловской области в ближайшие выходные. Об сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. «Преобладающая температура воздуха на следующей неделе 13—16 декабря ночью минус 9—минус 15, на севере Свердловской области до -20°», — сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В пятницу, 10 декабря, температура воздуха днем ожидается на уровне -3 градусов, ночью -6. В субботу, 11 декабря, днем будет уже -9, ночью -12. В воскресенье днем столбики термометров могут опускаться до -11, а ночью — до -15. Ранее Гидрометцентр спрогнозировал суровую зиму в УрФО и в Пермском крае. В Приволжье будет на 10-13 градусов холоднее нормы — 25-28 градусов ниже нуля. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях метеоролог Роман Вильфанд обещал погоду теплее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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