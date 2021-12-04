04 декабря 2021

Гидрометцентр спрогнозировал суровую зиму в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеоролог Роман Вильфанд предупредил о похолодании Фото:

Сразу в нескольких регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федерального округа в начале следующей недели, 6 и 7 декабря, ожидается похолодание. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Суровая погода с морозами до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию. В регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется резкое похолодание на 15 градусов в понедельник—вторник», — передает ТАСС информацию метеоролога.

Таким образом, в Пермском крае будет на 10-13 градусов ниже нормы — 25-28 градусов ниже нуля. Также там ожидается гололед.

В других регионах УрФО будет ненамного теплее. «В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные — около нуля градусов, но в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области — минус 13-18 градусов ночью, а во вторник уже в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза», — пояснил специалист.

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Сразу в нескольких регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федерального округа в начале следующей недели, 6 и 7 декабря, ожидается похолодание. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Суровая погода с морозами до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию. В регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется резкое похолодание на 15 градусов в понедельник—вторник», — передает ТАСС информацию метеоролога. Таким образом, в Пермском крае будет на 10-13 градусов ниже нормы — 25-28 градусов ниже нуля. Также там ожидается гололед. В других регионах УрФО будет ненамного теплее. «В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные — около нуля градусов, но в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области — минус 13-18 градусов ночью, а во вторник уже в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза», — пояснил специалист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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