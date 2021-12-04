Гидрометцентр спрогнозировал суровую зиму в России

05 декабря 2021 в 07:58 Размер текста - 17 +

Метеоролог Роман Вильфанд предупредил о похолодании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сразу в нескольких регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федерального округа в начале следующей недели, 6 и 7 декабря, ожидается похолодание. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Суровая погода с морозами до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию. В регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется резкое похолодание на 15 градусов в понедельник—вторник», — передает ТАСС информацию метеоролога. Таким образом, в Пермском крае будет на 10-13 градусов ниже нормы — 25-28 градусов ниже нуля. Также там ожидается гололед. В других регионах УрФО будет ненамного теплее. «В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные — около нуля градусов, но в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области — минус 13-18 градусов ночью, а во вторник уже в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза», — пояснил специалист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сразу в нескольких регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федерального округа в начале следующей недели, 6 и 7 декабря, ожидается похолодание. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Суровая погода с морозами до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию. В регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется резкое похолодание на 15 градусов в понедельник—вторник», — передает ТАСС информацию метеоролога. Таким образом, в Пермском крае будет на 10-13 градусов ниже нормы — 25-28 градусов ниже нуля. Также там ожидается гололед. В других регионах УрФО будет ненамного теплее. «В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные — около нуля градусов, но в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области — минус 13-18 градусов ночью, а во вторник уже в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза», — пояснил специалист.