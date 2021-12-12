12 декабря 2021

В борьбе за ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге новые участники. Среди них — владельцы «Пассажа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Вайнера. Екатеринбург, улица вайнера
Большой участок улицы Вайнера власти хотят отремонтировать к 300-летнему юбилею города Фото:

Количество претендентов на разработку концепции реконструкции улицы Вайнера (от проспекта Ленина до ул. Малышева) в Екатеринбурге увеличилось. На совете по развитию рекреационных и общественных пространств представили еще два предложения — от «Открытого консорциума» (объединения архитекторов и городских сообществ) и бюро «Старт» (работает по заказу общества «Малышева-73», владеющего ТЦ «Пассаж»).

Изначально участников было четыре. Это бюро «Архитек», архитектурный университет (УрГАХУ), «УралДорТехнологии» и светотехническая компания «МТ Электро». Их наработки мэрия презентовала в сентябре. После этого прошли общественные обсуждения. По их итогам претенденты подправили свои концепции с учетом замечаний. До 13 декабря могли дозаявиться те, кто не сделал этого раньше.

Наибольшую вовлеченность на заседании 13 декабря проявила начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Ей понравились предложения консорциума и «Старта», касающиеся озеленения Вайнера и очистки улицы от визуального шума (рекламы на фасадах). Из критики от нее прозвучало, что не до конца проработано, как сажать зелень над подземными коммуникациями, а также не продуманы решения для велосипедистов и самокатчиков.

Впереди — финальное голосование на сайте мэрии (завершится в следующем году). Оно и определит победителя, по чьим эскизам главную пешеходную улицу Екатеринбурга переделают к 2023 году.

Концепция «Открытого консорциума» (ранее победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства набережной городского пруда):

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Входная группа, по мнению консорциума, могла бы выглядеть так
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Переулок Театральный предлагается оживить
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Также среди предложений — сделать пешеходный переход на ул. Малышева. Подземный со своей функцией не справляется, считают молодые художники. Благодаткова не отклонила и не поддержала эту идею
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Фасады зданий предлагается упорядочить: убрать лишнюю рекламу и разработать единый дизайн-код. Судя по реакции мэрии, к этому все и идет
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Концепция «Старта»:

«Старт» хочет поменять световые решения на улице. Но, по словам Благодатковой, сделать это в представленном виде будет тяжело: профильные органы не согласуют подобное прикосновение к памятникам
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Количество претендентов на разработку концепции реконструкции улицы Вайнера (от проспекта Ленина до ул. Малышева) в Екатеринбурге увеличилось. На совете по развитию рекреационных и общественных пространств представили еще два предложения — от «Открытого консорциума» (объединения архитекторов и городских сообществ) и бюро «Старт» (работает по заказу общества «Малышева-73», владеющего ТЦ «Пассаж»). Изначально участников было четыре. Это бюро «Архитек», архитектурный университет (УрГАХУ), «УралДорТехнологии» и светотехническая компания «МТ Электро». Их наработки мэрия презентовала в сентябре. После этого прошли общественные обсуждения. По их итогам претенденты подправили свои концепции с учетом замечаний. До 13 декабря могли дозаявиться те, кто не сделал этого раньше. Наибольшую вовлеченность на заседании 13 декабря проявила начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Ей понравились предложения консорциума и «Старта», касающиеся озеленения Вайнера и очистки улицы от визуального шума (рекламы на фасадах). Из критики от нее прозвучало, что не до конца проработано, как сажать зелень над подземными коммуникациями, а также не продуманы решения для велосипедистов и самокатчиков. Впереди — финальное голосование на сайте мэрии (завершится в следующем году). Оно и определит победителя, по чьим эскизам главную пешеходную улицу Екатеринбурга переделают к 2023 году. Концепция «Открытого консорциума» (ранее победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства набережной городского пруда): Концепция «Старта»:
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