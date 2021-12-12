Большой участок улицы Вайнера власти хотят отремонтировать к 300-летнему юбилею города Фото: Размик Закарян © URA.RU

Количество претендентов на разработку концепции реконструкции улицы Вайнера (от проспекта Ленина до ул. Малышева) в Екатеринбурге увеличилось. На совете по развитию рекреационных и общественных пространств представили еще два предложения — от «Открытого консорциума» (объединения архитекторов и городских сообществ) и бюро «Старт» (работает по заказу общества «Малышева-73», владеющего ТЦ «Пассаж»).

Изначально участников было четыре. Это бюро «Архитек», архитектурный университет (УрГАХУ), «УралДорТехнологии» и светотехническая компания «МТ Электро». Их наработки мэрия презентовала в сентябре. После этого прошли общественные обсуждения. По их итогам претенденты подправили свои концепции с учетом замечаний. До 13 декабря могли дозаявиться те, кто не сделал этого раньше.

Наибольшую вовлеченность на заседании 13 декабря проявила начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Ей понравились предложения консорциума и «Старта», касающиеся озеленения Вайнера и очистки улицы от визуального шума (рекламы на фасадах). Из критики от нее прозвучало, что не до конца проработано, как сажать зелень над подземными коммуникациями, а также не продуманы решения для велосипедистов и самокатчиков.

Впереди — финальное голосование на сайте мэрии (завершится в следующем году). Оно и определит победителя, по чьим эскизам главную пешеходную улицу Екатеринбурга переделают к 2023 году.

Концепция «Открытого консорциума» (ранее победил в конкурсе на разработку концепции благоустройства набережной городского пруда):

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Входная группа, по мнению консорциума, могла бы выглядеть так Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Переулок Театральный предлагается оживить Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Также среди предложений — сделать пешеходный переход на ул. Малышева. Подземный со своей функцией не справляется, считают молодые художники. Благодаткова не отклонила и не поддержала эту идею Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фасады зданий предлагается упорядочить: убрать лишнюю рекламу и разработать единый дизайн-код. Судя по реакции мэрии, к этому все и идет Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Концепция «Старта»:

«Старт» хочет поменять световые решения на улице. Но, по словам Благодатковой, сделать это в представленном виде будет тяжело: профильные органы не согласуют подобное прикосновение к памятникам Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU