Свердловского губернатора ждет экзамен от вице-премьера РФ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко собирает совещание по волейбольному ЧМ-2022 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев готовится к совещанию с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Как сообщил источник URA.RU в областной власти, 15 декабря глава региона отчитается о подготовке к волейбольному чемпионату мира-2022, часть матчей которого пройдет в Екатеринбурге.

«В среду Чернышенко проводит заседание совета по подготовке к чемпионату мира по волейболу. Будут представители регионов, губернатор [Куйвашев] участвует по видеосвязи», — поделился собеседник агентства. Планируется, что Куйвашев представит краткий доклад о подготовке к турниру и расскажет о промежуточной работе оргкомитета.

Представитель свердловского губернатора Анна Шкерина не стала комментировать эти сведения, предложив задать вопрос организаторам встречи. В пресс-службе вице-премьера Чернышенко подтвердили URA.RU, что на 15 декабря намечено совещание по ЧМ-2022, но точный список участников будет ясен позднее.

Почти за неделю до этого Чернышенко и Куйвашев обсуждали другое важное для Екатеринбурга спортивное событие — Универсиаду-2023. В ходе совещания вице-премьер обратил внимание губернатора, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика. В ответ Куйвашев заверил, что все стройки закончат в срок.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года состоится в России с 26 августа по 11 сентября. Турнир станет юбилейным — 20-м — в истории FIVB. Соревнования пройдут сразу в 10 городах, одним из них будет Екатеринбург. Столица Урала примет матчи группы E, в которой сразятся сборные Италии, Китая, Турции и Канады.