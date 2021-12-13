13 декабря 2021

В Челябинске подорожала новогодняя аренда коттеджей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу
Почти все коттеджи на Новый год разобраны Фото:

Стоимость аренды коттеджей в Челябинске в новогодние праздники выросла в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщил директор и совладелец челябинской группы предприятий «Компаньон» Арсен Унанян.

«В Челябинске почти все предложения разобраны. При этом стоимость аренды на праздники выше чем год назад, и составляет до 150 тысяч рублей за трое-четверо суток», — сообщил URA.RU Унанян.

Оценка эксперта подтверждается объявлениями на «Авито». Если год назад жители могли забронировать коттедж с 31 декабря по 3 января за 90 тысяч рублей, то сегодня арендодатели просят около 135 тысяч. «Авито» предлагает всего 49 вариантов аренды в новогодние праздники.

«По сравнению с предыдущим годом, стоимость аренды выросла почти в два раза. Несмотря на это на новогодние праздники уже все занято», — сообщили URA.RU в парк-отеле «Резиденция 888».

К новому году в также подорожала стоимость съемного жилья. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске повысилась на 22,1%.

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Стоимость аренды коттеджей в Челябинске в новогодние праздники выросла в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщил директор и совладелец челябинской группы предприятий «Компаньон» Арсен Унанян. «В Челябинске почти все предложения разобраны. При этом стоимость аренды на праздники выше чем год назад, и составляет до 150 тысяч рублей за трое-четверо суток», — сообщил URA.RU Унанян. Оценка эксперта подтверждается объявлениями на «Авито». Если год назад жители могли забронировать коттедж с 31 декабря по 3 января за 90 тысяч рублей, то сегодня арендодатели просят около 135 тысяч. «Авито» предлагает всего 49 вариантов аренды в новогодние праздники. «По сравнению с предыдущим годом, стоимость аренды выросла почти в два раза. Несмотря на это на новогодние праздники уже все занято», — сообщили URA.RU в парк-отеле «Резиденция 888». К новому году в также подорожала стоимость съемного жилья. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске повысилась на 22,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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