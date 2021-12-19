В Челябинске запускают новые авиарейсы

Рейсы авиакомпании Red Wings субсидирует бюджет (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта Челябинска имени Курчатова запускают новые авиарейсы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия, перелеты будут осуществляться компанией Red Wings с Нового года в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару.

«Авиакомпания Red Wings начнет полеты по новым направлениям в следующем году. Из Челябинска самолеты полетят в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Перевозки будут осуществляться на новых лайнерах SSJ100. Вместимость борта — сто пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Рейсы из Челябинска субсидируются за счет областных и федеральных средств. Согласно новому расписанию авиаперелеты будут выполняться в Волгоград и Казань с 11 января, в Красноярск и Самару с 14 января.