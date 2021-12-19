19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Челябинске запускают новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Рейсы авиакомпании Red Wings субсидирует бюджет (фото из архива) Фото:

Из аэропорта Челябинска имени Курчатова запускают новые авиарейсы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия, перелеты будут осуществляться компанией Red Wings с Нового года в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару.

«Авиакомпания Red Wings начнет полеты по новым направлениям в следующем году. Из Челябинска самолеты полетят в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Перевозки будут осуществляться на новых лайнерах SSJ100. Вместимость борта — сто пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Рейсы из Челябинска субсидируются за счет областных и федеральных средств. Согласно новому расписанию авиаперелеты будут выполняться в Волгоград и Казань с 11 января, в Красноярск и Самару с 14 января.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из аэропорта Челябинска имени Курчатова запускают новые авиарейсы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия, перелеты будут осуществляться компанией Red Wings с Нового года в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. «Авиакомпания Red Wings начнет полеты по новым направлениям в следующем году. Из Челябинска самолеты полетят в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Перевозки будут осуществляться на новых лайнерах SSJ100. Вместимость борта — сто пассажиров», — сообщили в пресс-службе. Рейсы из Челябинска субсидируются за счет областных и федеральных средств. Согласно новому расписанию авиаперелеты будут выполняться в Волгоград и Казань с 11 января, в Красноярск и Самару с 14 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...