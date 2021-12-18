Энергетики грозят отключить пермякам электричество на Новый год

Перед Новым годом энергетики грозят должникам отключением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В компании «Пермэнергосбыт» предупреждают, что готовы отключить от электроснабжения клиентов-должников. Остаться в новогодние каникулы без света можно даже за небольшой долг.

«Отключить могут за долг от 1039 рублей, все зависит от числа комнат и проживающих. Повторное подключение — спустя 48 часов после оплаты долга и платежа за подключение. А это серьезные деньги — 1980 рублей для квартиры, 2870 рублей для частного дома. Отключить можем даже 30 декабря», — говорится на странице «Пермэнергосбыта» в соцсети «ВКонтакте».

В компании отмечают, что отключение — это крайняя мера. Должников энергетики предупреждают о необходимости оплаты электричества по телефону, sms и почте.