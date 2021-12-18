18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Энергетики грозят отключить пермякам электричество на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, пломба, электричество, счетчик электроэнергии, электроэнергия
Перед Новым годом энергетики грозят должникам отключением Фото:

В компании «Пермэнергосбыт» предупреждают, что готовы отключить от электроснабжения клиентов-должников. Остаться в новогодние каникулы без света можно даже за небольшой долг.

«Отключить могут за долг от 1039 рублей, все зависит от числа комнат и проживающих. Повторное подключение — спустя 48 часов после оплаты долга и платежа за подключение. А это серьезные деньги — 1980 рублей для квартиры, 2870 рублей для частного дома. Отключить можем даже 30 декабря», — говорится на странице «Пермэнергосбыта» в соцсети «ВКонтакте».

В компании отмечают, что отключение — это крайняя мера. Должников энергетики предупреждают о необходимости оплаты электричества по телефону, sms и почте.

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В компании «Пермэнергосбыт» предупреждают, что готовы отключить от электроснабжения клиентов-должников. Остаться в новогодние каникулы без света можно даже за небольшой долг. «Отключить могут за долг от 1039 рублей, все зависит от числа комнат и проживающих. Повторное подключение — спустя 48 часов после оплаты долга и платежа за подключение. А это серьезные деньги — 1980 рублей для квартиры, 2870 рублей для частного дома. Отключить можем даже 30 декабря», — говорится на странице «Пермэнергосбыта» в соцсети «ВКонтакте». В компании отмечают, что отключение — это крайняя мера. Должников энергетики предупреждают о необходимости оплаты электричества по телефону, sms и почте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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