14 декабря 2021

Школы Екатеринбурга готовы к досрочным каникулам

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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург, захаров илья, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева уточнила, что екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольно Фото:

Школы Екатеринбурга могут уйти на каникулы досрочно — 27 декабря. Такое предположение высказала главный чиновник по социальной политике в Екатеринбурге, вице-мэр Екатерина Сибирцева в прямом эфире.

«Даже если мы уйдем отдыхать 27 декабря, я не вижу в этом ничего страшного. Будем давать задания или проводить уроки в онлайне, что-то придумывать. Но это лучшем, чем уйти на дистант сегодня», — говорит вице-мэр.

Кроме того, Сибирцева уточнила, что екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах. Дистанционное обучение в школах и техникумах в Свердловской области было отменено 22 ноября. С дистанта вышли обучающиеся средних и старших классов.

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Школы Екатеринбурга могут уйти на каникулы досрочно — 27 декабря. Такое предположение высказала главный чиновник по социальной политике в Екатеринбурге, вице-мэр Екатерина Сибирцева в прямом эфире. «Даже если мы уйдем отдыхать 27 декабря, я не вижу в этом ничего страшного. Будем давать задания или проводить уроки в онлайне, что-то придумывать. Но это лучшем, чем уйти на дистант сегодня», — говорит вице-мэр. Кроме того, Сибирцева уточнила, что екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах. Дистанционное обучение в школах и техникумах в Свердловской области было отменено 22 ноября. С дистанта вышли обучающиеся средних и старших классов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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