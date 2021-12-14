Школы Екатеринбурга готовы к досрочным каникулам

Школы Екатеринбурга могут уйти на каникулы досрочно — 27 декабря. Такое предположение высказала главный чиновник по социальной политике в Екатеринбурге, вице-мэр Екатерина Сибирцева в прямом эфире.
«Даже если мы уйдем отдыхать 27 декабря, я не вижу в этом ничего страшного. Будем давать задания или проводить уроки в онлайне, что-то придумывать. Но это лучшем, чем уйти на дистант сегодня», — говорит вице-мэр.
Кроме того, Сибирцева уточнила, что екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах. Дистанционное обучение в школах и техникумах в Свердловской области было отменено 22 ноября. С дистанта вышли обучающиеся средних и старших классов.
Школы Екатеринбурга могут уйти на каникулы досрочно — 27 декабря. Такое предположение высказала главный чиновник по социальной политике в Екатеринбурге, вице-мэр Екатерина Сибирцева в прямом эфире. «Даже если мы уйдем отдыхать 27 декабря, я не вижу в этом ничего страшного. Будем давать задания или проводить уроки в онлайне, что-то придумывать. Но это лучшем, чем уйти на дистант сегодня», — говорит вице-мэр. Кроме того, Сибирцева уточнила, что екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах. Дистанционное обучение в школах и техникумах в Свердловской области было отменено 22 ноября. С дистанта вышли обучающиеся средних и старших классов.