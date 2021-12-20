Отцы-основатели челябинского СПП массово вышли из числа учредителей организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Промышленники Челябинской области массово вышли из числа учредителей Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, прозванного «клубом олигархов». Это следует из данных сервиса СБИС.

Соответствующие изменения произошли 15 декабря. Состав учредителей покинули такие известные промышленники, как председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, стоящий у истоков ГК «Ариант» Александр Аристов, совладелец ЧКПЗ и депутат Госдумы Валерий Гартунг, создатель агрохолдинга «Макфа» и экс-губернатор региона Михаил Юревич.

Аналогичный процесс произошел и в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Помимо действующих учредителей, в обоих случаях из списка выведены скончавшиеся председатель совета директоров группы «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод) Александр Федоров, известный строитель Юрий Федоров, экс-депутат Госдумы Георгий Лазарев.

«В соответствии с п. 1 ст. 123.1 Гражданского Кодекса РФ и со ст. 19 Закона № 82-ФЗ „Об общественных объединениях“ после создания общественных организаций их учредители автоматически становятся членами (участниками) данных организаций. Сейчас организационнные структуры приводятся в соответствие требованиям закона», — пояснил URA.RU курирующий экономику Челябинской области вице-губернатор Егор Ковальчук.

Союз промышленников и предпринимателей считается одной из старейших предпринимательских организаций в России. Он был в 1993 году, а в 1999 году на его базе было образовано региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Челябинской области. В 2006 году — создана некоммерческая организация «Объединение работодателей — РСПП», а осенью 2007 года СПП официально вошел в состав областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Скрин: сайт СБИС

Скрин: сайт СБИС