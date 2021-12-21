Reuters: в США обсудят ограничение ввоза смартфонов в РФ

22 декабря 2021 в 02:20 Размер текста - 17 +

Меры могут ограничить доступ России к широкому спектру технологий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Высокопоставленные чиновники в США обсудят возможность ограничение на экспорт смартфонов и материалов других секторов в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США. «Меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме, включают „чрезвычайные“ меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», — говорится в статье, передает РИА «Новости». Отмечается, что под ограничение могут попасть смартфоны, основные компонентов самолетов и автомобилей и материалы из других секторов. По словам источника, меры станут «беспрецедентными» для России. Также Вашингтон планирует консультации с партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть эти ограничения, добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что страны Европейского союза продлили санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский попросил ввести против России превентивные санкции. Представитель администрации США заявил, что возможные санкции против России могут выйти за ранее принятые рамки, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высокопоставленные чиновники в США обсудят возможность ограничение на экспорт смартфонов и материалов других секторов в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США. «Меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме, включают „чрезвычайные“ меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», — говорится в статье, передает РИА «Новости». Отмечается, что под ограничение могут попасть смартфоны, основные компонентов самолетов и автомобилей и материалы из других секторов. По словам источника, меры станут «беспрецедентными» для России. Также Вашингтон планирует консультации с партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть эти ограничения, добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что страны Европейского союза продлили санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский попросил ввести против России превентивные санкции. Представитель администрации США заявил, что возможные санкции против России могут выйти за ранее принятые рамки, пишет RT.