Екатеринбургскому бизнесмену-благотворителю вынесен приговор

Пока приговор в законную силу пока не вступил Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Свердловский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима Рагиба Гусейнова — члена сразу двух вооруженных банд, нападавших на торговцев рынка «Таганский ряд». Кроме преступлений, подсудимый занимался благотворительностью. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловского облсуда.

«Перед совершением преступления члены банды проводили разведку и выясняли круг лиц из числа бизнесменов ТК „Таганского ряда“, кто может перевозить крупные суммы денег. Для нападений участники банды вооружались различным огнестрельным оружием и иными предметами, используемыми в качестве оружия», — говорится в сообщении.

Первая банда была создана в 2017 году и просуществовала до 2019-го, когда оперативникам удалось задержать основную ячейку преступников. В том же году для грабежей была создана новая банда с другим руководителем. Гусейнов был участником обеих группировок, в его обязанности входили функции водителя, также он принимал участие в разработке планов нападений и самих нападениях.

Суд признал подсудимого виновным в семи эпизодах разбоя в составе банды. Самым громким из них было ограбление в аэропорту «Кольцово»: тогда преступники напали на двух пассажиров, перевозивших чемодан с 37 млн 700 тыс. рублей. Чтобы завладеть добычей, Гусейнов семь раз выстрелил в одного из потерпевших, но тому удалось выжить.

«Судом были учтены исключительно положительные характеристики подсудимого, наличие у него на иждивении троих малолетних детей и занятие благотворительностью», — говорится в сообщении на сайте Свердловского областного суда. В частности, Гусейнов имеет благодарственные письма от детских домов за оказанную им материальную помощь.

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