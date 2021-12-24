В ТЦ Екатеринбурга из-за угрозы взрыва эвакуировали 1000 человек

В Екатеринбурге из торгового центра «Кит» эвакуировали почти тысячу посетителей из-за сообщения минировании. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Причиной экстренного прибытия к торговому центру представителей МВД и других служб и ведомств стало поступившее по электронной почте письмо криминального характера. Чтобы не подвергать возможной опасности персонал и посетителей ТЦ, сотрудники полиции провели эвакуацию во взаимодействии со службой безопасности организации общей численностью порядка 950 человек», — рассказал Валерий Горелых URA.RU.
Полиция провела проверку, реальной угрозы зданию и здоровью людей не было. Сотрудники уголовного розыска и ФСБ разыскивают лжеминера. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.
«Внимательному осмотру подверглись все служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили», — сказал Горелых.
В Екатеринбурге 21 декабря эвакуировали гимназию №161. Причиной стало сообщение о минировании. На месте работали полиция и пожарные.
В Екатеринбурге из торгового центра «Кит» эвакуировали почти тысячу посетителей из-за сообщения минировании. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Причиной экстренного прибытия к торговому центру представителей МВД и других служб и ведомств стало поступившее по электронной почте письмо криминального характера. Чтобы не подвергать возможной опасности персонал и посетителей ТЦ, сотрудники полиции провели эвакуацию во взаимодействии со службой безопасности организации общей численностью порядка 950 человек», — рассказал Валерий Горелых URA.RU. Полиция провела проверку, реальной угрозы зданию и здоровью людей не было. Сотрудники уголовного розыска и ФСБ разыскивают лжеминера. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме. «Внимательному осмотру подверглись все служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили», — сказал Горелых. В Екатеринбурге 21 декабря эвакуировали гимназию №161. Причиной стало сообщение о минировании. На месте работали полиция и пожарные.