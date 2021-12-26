Путин проведет Новый год, слушая самого себя

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Президент намерен послушать свое поздравление россиянам Фото:

Президент России Владимир Путин в новогоднюю ночь будет слушать свое поздравление по телевизору. Компанию ему составят близкие люди.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента», — рассказал Путин. Своими планами он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также рассказал, как президент проведет Новый год и праздничные каникулы. По его словам, президент будет частично работать все новогодние праздники, уточняет Pravda.Ru. Это связано с тем, что в Европе «такая тревожная обстановка» и президенту РФ постоянно поступает информация из разных источников и каналов, поясняют «Невские новости».

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Президент России Владимир Путин в новогоднюю ночь будет слушать свое поздравление по телевизору. Компанию ему составят близкие люди. «Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента», — рассказал Путин. Своими планами он поделился в эфире телеканала «Россия 1». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также рассказал, как президент проведет Новый год и праздничные каникулы. По его словам, президент будет частично работать все новогодние праздники, уточняет Pravda.Ru. Это связано с тем, что в Европе «такая тревожная обстановка» и президенту РФ постоянно поступает информация из разных источников и каналов, поясняют «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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