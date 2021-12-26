Путин проведет Новый год, слушая самого себя

Президент намерен послушать свое поздравление россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в новогоднюю ночь будет слушать свое поздравление по телевизору. Компанию ему составят близкие люди.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента», — рассказал Путин. Своими планами он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также рассказал, как президент проведет Новый год и праздничные каникулы. По его словам, президент будет частично работать все новогодние праздники, уточняет Pravda.Ru. Это связано с тем, что в Европе «такая тревожная обстановка» и президенту РФ постоянно поступает информация из разных источников и каналов, поясняют « Невские новости ».