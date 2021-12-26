Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Перми

В новогоднюю ночь в Пермском крае может потеплеть. Однако последняя неделя уходящего года будет холодной. Днем 31 декабря потеплеет до -13. О таком прогнозе сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«31 декабря. Температура воздуха ночью −15…−20 градусов (по северу и востоку −20…−25°), днем −8…−13 градусов», — сообщается на сайте. В первые дни следующего года температура будет держаться в среднем от -5 до -10 градусов.
Первые четыре дня недели в Пермском крае погода будет становиться все холоднее: в понедельник и вторник ожидается от -15 до -20 градусов, в среду ночью температура воздуха опустится до -26, днем до -21 градусов. В четверг ночью ожидается мороз до -23 (-28 по востоку), днем потеплеет до -13, -18 градусов.
В новогоднюю ночь в Пермском крае может потеплеть. Однако последняя неделя уходящего года будет холодной. Днем 31 декабря потеплеет до -13. О таком прогнозе сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «31 декабря. Температура воздуха ночью −15…−20 градусов (по северу и востоку −20…−25°), днем −8…−13 градусов», — сообщается на сайте. В первые дни следующего года температура будет держаться в среднем от -5 до -10 градусов. Первые четыре дня недели в Пермском крае погода будет становиться все холоднее: в понедельник и вторник ожидается от -15 до -20 градусов, в среду ночью температура воздуха опустится до -26, днем до -21 градусов. В четверг ночью ожидается мороз до -23 (-28 по востоку), днем потеплеет до -13, -18 градусов.