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Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление города. Пермь, новогоднее оформление
Ожидается, что 1 и 2 января температура не опустится ниже -10 градусов Фото:

В новогоднюю ночь в Пермском крае может потеплеть. Однако последняя неделя уходящего года будет холодной. Днем 31 декабря потеплеет до -13. О таком прогнозе сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«31 декабря. Температура воздуха ночью −15…−20 градусов (по северу и востоку −20…−25°), днем −8…−13 градусов», — сообщается на сайте. В первые дни следующего года температура будет держаться в среднем от -5 до -10 градусов.

Первые четыре дня недели в Пермском крае погода будет становиться все холоднее: в понедельник и вторник ожидается от -15 до -20 градусов, в среду ночью температура воздуха опустится до -26, днем до -21 градусов. В четверг ночью ожидается мороз до -23 (-28 по востоку), днем потеплеет до -13, -18 градусов.

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В новогоднюю ночь в Пермском крае может потеплеть. Однако последняя неделя уходящего года будет холодной. Днем 31 декабря потеплеет до -13. О таком прогнозе сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «31 декабря. Температура воздуха ночью −15…−20 градусов (по северу и востоку −20…−25°), днем −8…−13 градусов», — сообщается на сайте. В первые дни следующего года температура будет держаться в среднем от -5 до -10 градусов. Первые четыре дня недели в Пермском крае погода будет становиться все холоднее: в понедельник и вторник ожидается от -15 до -20 градусов, в среду ночью температура воздуха опустится до -26, днем до -21 градусов. В четверг ночью ожидается мороз до -23 (-28 по востоку), днем потеплеет до -13, -18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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