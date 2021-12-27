Глава Сургута помог депутатам думы ХМАО, оставшихся без кабинетов

Мэрия Сургута «приютила» двух депутатов Думы ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута предоставила помещение под общественные приемные депутатов окружной думы Сергея Елишева и Игоря Бруслиновского. Из прежних кабинетов, находившихся в здании администрации Сургутского района, народных избранников попросили съехать. Об этом рассказал URA.RU Елишев.

«Вопрос с общественными приемными решен. Мы обратились за помощью к главе Сургута Андрею Филатову и он оказал содействие в решении проблемы», — прокомментировал Елишев.

Источник URA.RU, близкий к администрациям обоих муниципалитетов сообщил, что в этом решении нет политического подтекста. «Это вполне рабочая ситуация, отдельного подтекста в ней искать не нужно. Его нет. Власти города и района работают в добрососедских отношениях. Никаких недопониманий или противоречий не существует — ни в этой связи, ни по любому другому поводу. Есть партнерство и взаимодействие», — прокомментировал инсайдер. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что представители мэрии Сургутского района попросили депутатов освободить кабинеты, которые использовались в качестве общественных приемных. Инсайдеры агентства связывают это с тем, что Елишев публично раскритиковал проект районного бюджета на 2022 год.

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