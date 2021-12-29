Мэр из ХМАО собирается лишить чиновников премий перед Новым годом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой оказался недоволен работой подчиненных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой собирается лишить подчиненных из строительного и коммунального блока премий за провал с инженерными сетями в микрорайоне «Гидронамыв» в поселке Белый Яр. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Районные власти к концу году все-таки смогли переуложить инженерные сети к новостройкам в микрорайоне „Гидронамыв“. По одному из контрактов они рассчитывали на субсидию из округа. Речь шла о сумме в 21 миллион рублей. Большая часть из этих денег должна была поступить из Ханты-Мансийска. Но окружные чиновники отказались оплачивать их, объяснив, что на эти виды работ не была сделана проектная документация. Теперь мэрии где-то нужно изыскивать деньги, чтобы рассчитаться с подрядчиком. Говорят, что Трубецкой был в ярости и объявил, что лишит квартальной и годовой премии строительный и коммунальный блок», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что размер квартальных и годовых премий будет определен в январе 2022 года. «По результатам подведения итогов работы за квартал и год будет приниматься решение о размере премиальных выплат», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сургутского района.

Ранее URA.RU сообщало, что инженерные сети и дорога к микрорайону «Гидронамыв» разрушились после того, как пережили первую зиму. В общей сложности на эти объекты было потрачено свыше 500 миллионов рублей.

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