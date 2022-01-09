Глава МВД дал первые поручения новому челябинскому генералу

Михаил Скоков получил первые вводные на новом посту пресс-служба МВД по Челябинской области

Глава МВД России Владимир Колокольцев дал первые поручения новому начальнику ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенанту Михаилу Скокову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД, эти поручения были озвучены 10 января во время представления Скокова коллективу главка.

«Для Михаила Ивановича челябинский главк — это третий территориальный орган, который он возглавляет. ГУ МВД России по Челябинской области необходимо усилить контроль за пребыванием иностранных граждан и законностью осуществления ими трудовой деятельности», — заявил Колокольцев.

Колокольцев участвовал во встрече Скокова с новым для него коллективом в режиме ВКС. Во встрече принимали участие губернатор Алексей Текслер, а также руководители всех силовых структур региона. Ранее Скоков руководил МВД Республики Северная Осетия — Алания. Прежний начальник полицейского главка Челябинской области Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию.

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