Валерий Савельев был депутатом с 2005 года, но на выборах-2021 не смог переизбраться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Свердловской области — 2021

Бизнесмен, экс-депутат свердловского заксобрания Валерий Савельев (AVS Group) обратился в областной суд с иском об отмене результатов выборов в Чкаловском одномандатном округе Екатеринбурга, на которых он неожиданно проиграл коммунисту Александру Ивачеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ивачев. Как объяснил URA.RU вице-президент AVS Group Андрей Станкевич, иск связан с многочисленными жалобами от избирателей, поступавшими с конца сентября.

Его подали еще до Нового года, уточнил Станкевич. «К нам обращались избиратели, общественные организации. Люди нам рассказывали о нарушениях, которые они замечали при голосовании. Так как шквал обращений был серьезный, штаб принял решение какую-то правовую оценку дать этим обращениям. Мы задавали вопросы, готовы ли люди официально подтвердить, что они были свидетелями нарушений. Достаточное количество людей сказали, что готовы. Мы обобщили эту информацию и направили заявление в суд», — рассказал менеджер.

Ивачев назвал иск «фееричным». «Спустя три месяца после выборов в адрес бывшего депутата Савельева поступили многочисленные заявления от „мобильных“ избирателей, которые проголосовали на участках Чкаловского района, не имея на то право. Вероятно, это те люди, чьи голоса прямо перед участками скупали „промоутеры“ в накидках „Чкаловцы“. Что заставило власть так истерично и, я бы даже сказал, на грани уголовщины бороться с нами? Очевидно, это успех КПРФ на сентябрьских выборах 2021 года. Это принципиальная позиция коммунистов по областному бюджету и QR-кодам», — написал он.

На выборах в сентябре 2021 года Савельев, который возглавляет Чкаловское отделение «ЕР», уступил Ивачеву (впоследствии он стал вице-спикером заксо) с разницей в 700 голосов, и не смог переизбраться в региональный парламент, где он работал с 2005 года. Источники URA.RU рассказывали о кулуарных разборках в городской и областной власти, спровоцированных таким итогом. Для самого Савельева это стало настоящим ударом (его даже госпитализировали из-за проблем с сердцем). Но перед Новым годом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять бизнесмену, что его политическая карьера не закончена.

Обновлено в 16:43: в первый и третий абзацы внесены изменения

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