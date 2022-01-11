11 января 2022
10 января 2022

В центре Перми подрались два Деда Мороза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, дед мороз
На видео один из Дедов Морозов толкает другого на дорогу и кричит на него Фото:

Пермяки засняли драку двух мужчин в костюме Деда Мороза на улице. Видео с конфликтом опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

«В центре города точку похоже не поделили», — пишет автор поста с видео. В самом видео можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза толкает на дорогу оппонента в похожем костюме и что-то кричит ему.

Многие пользователи в комментариях отмечают, что драка им понравилась: «Хаха, хоть кто-то настроение поднял», — пишут пермяки. Другие считают, что это постановка и пишут, что мужчины «устроили пранк». Некоторые пользователи в комментариях беспокоятся за мужчину, которого толкнули: «А если на дорогу упадет, и под машину?».

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Пермяки засняли драку двух мужчин в костюме Деда Мороза на улице. Видео с конфликтом опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте». «В центре города точку похоже не поделили», — пишет автор поста с видео. В самом видео можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза толкает на дорогу оппонента в похожем костюме и что-то кричит ему. Многие пользователи в комментариях отмечают, что драка им понравилась: «Хаха, хоть кто-то настроение поднял», — пишут пермяки. Другие считают, что это постановка и пишут, что мужчины «устроили пранк». Некоторые пользователи в комментариях беспокоятся за мужчину, которого толкнули: «А если на дорогу упадет, и под машину?».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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