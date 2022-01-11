В центре Перми подрались два Деда Мороза. Видео

12 января 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

На видео один из Дедов Морозов толкает другого на дорогу и кричит на него Фото: Алексей Андронов © URA.RU Пермяки засняли драку двух мужчин в костюме Деда Мороза на улице. Видео с конфликтом опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте». «В центре города точку похоже не поделили», — пишет автор поста с видео. В самом видео можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза толкает на дорогу оппонента в похожем костюме и что-то кричит ему. Многие пользователи в комментариях отмечают, что драка им понравилась: «Хаха, хоть кто-то настроение поднял», — пишут пермяки. Другие считают, что это постановка и пишут, что мужчины «устроили пранк». Некоторые пользователи в комментариях беспокоятся за мужчину, которого толкнули: «А если на дорогу упадет, и под машину?». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермяки засняли драку двух мужчин в костюме Деда Мороза на улице. Видео с конфликтом опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте». «В центре города точку похоже не поделили», — пишет автор поста с видео. В самом видео можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза толкает на дорогу оппонента в похожем костюме и что-то кричит ему. Многие пользователи в комментариях отмечают, что драка им понравилась: «Хаха, хоть кто-то настроение поднял», — пишут пермяки. Другие считают, что это постановка и пишут, что мужчины «устроили пранк». Некоторые пользователи в комментариях беспокоятся за мужчину, которого толкнули: «А если на дорогу упадет, и под машину?».