Пермяки засняли драку двух мужчин в костюме Деда Мороза на улице. Видео с конфликтом опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».
«В центре города точку похоже не поделили», — пишет автор поста с видео. В самом видео можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза толкает на дорогу оппонента в похожем костюме и что-то кричит ему.
Многие пользователи в комментариях отмечают, что драка им понравилась: «Хаха, хоть кто-то настроение поднял», — пишут пермяки. Другие считают, что это постановка и пишут, что мужчины «устроили пранк». Некоторые пользователи в комментариях беспокоятся за мужчину, которого толкнули: «А если на дорогу упадет, и под машину?».
Пермяки засняли драку двух мужчин в костюме Деда Мороза на улице. Видео с конфликтом опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте». «В центре города точку похоже не поделили», — пишет автор поста с видео. В самом видео можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза толкает на дорогу оппонента в похожем костюме и что-то кричит ему. Многие пользователи в комментариях отмечают, что драка им понравилась: «Хаха, хоть кто-то настроение поднял», — пишут пермяки. Другие считают, что это постановка и пишут, что мужчины «устроили пранк». Некоторые пользователи в комментариях беспокоятся за мужчину, которого толкнули: «А если на дорогу упадет, и под машину?».