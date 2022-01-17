Челябинских студентов не допускают до экзаменов без QR-кодов

Учащимся грозит отчисление из-за отсутствия прививок (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Еманжелинске в филиале Первомайского техникума №127 студентов не допускают до экзаменов без QR-кодов. Это спровоцировало конфликт между руководством и родственниками студентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования Челябинской области, техникум не должен запрещать учащимся сдавать экзамены при отсутствии прививки от коронавируса.

«Если моего племянника Игоря не допустят до экзаменов, то я привлеку вас к уголовной ответственности за самоуправство. Вакцинация от коронавируса является добровольной и мы не должны ничего делать», — заявил руководству техникума дядя одного из студентов и пожаловался губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Руководство техникума на камеру телефона заявило, что всех учеников заранее предупреждали об вакцинации. Если студент по личным мотивам отказывается вакцинироваться, то он обязан принести на экзамен результаты ПЦР-теста. Без QR-кода и ПЦР-теста учащихся не допустят до госэкзаменов и им грозит отчисление. На звонок корреспондента URA.RU в техникуме никто не ответил.

«Отсутствие прививки против COVID не является основанием для отчисления, либо недопуска к экзамену в техникуме. Есть постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации студентов с 18 лет, где говорится об организации прививочной кампании, об усилении информационно-разъяснительной работы, но не закреплены какие-либо санкционные меры для тех, кто не поставил прививку», — прокомментировали ситуацию URA.RU в пресс-службе регионального минобра.

Ранее ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ об обязательной вакцинации студентов вуза. В документе также указано, что информацию о вакцинации необходимо предоставить до 17 января 2022 года через «Личный кабинет студента».

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