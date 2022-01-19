Личность Сталина до сих пор вызывает споры среди россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургским пенсионерам на ветеранских встречах, которые состоялись в окружном Доме офицеров, вручили настенные календари с портретом Иосифа Сталина. Руководитель музея «Добровольцы Урала» Александр Турчанинов рассказал URA.RU, как появилась традиция подарков с изображением вождя СССР.

«История этих дарений относится к 2018 году, когда мы, исполняя наказы ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, осуществили программу «Добровольцы Урала», и ветераны мне, как молодому поколению, давали наказы. Из воспоминаний ветеранов, даже тех семей, кого коснулись репрессии, сложилось мнение, что к Сталину они относились позитивно, хорошо. Они мне говорили: «Это был наш вождь, мы жили с его именем, шли в бой за Родину и за Сталина!», — объяснил Александр Турчанинов.

На средства музея «Добровольцы Урала» были изданы настенные календари, которые уже дарятся четвертый год. По словам руководителя, старики с благодарностью принимают презенты и даже просят еще. «Был лишь один ветеран, который за эти годы отказался. Он мне сказал: «Я ненавижу Сталина, потому что он расстрелял моего папу всего лишь за то, что он работал главным бухгалтером в колхозе и украл 28 тысяч рублей. Я бы сам Сталина расстрелял!», — цитирует собеседника Турчанинов.

Ранее в Екатеринбурге вызвало споры возвращение барельефа Сталина на стену Дома офицеров. Активисты вышли на пикет и потребовали убрать с глаз долой изображение «убийцы и садиста». Бывшая узница ГУЛАГа вступилась за барельеф, назвав Сталина «великим стратегом».

Календарь со Сталиным печатают уже четвертый год Фото: предоставлено музеем «Добровольцы Урала»

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