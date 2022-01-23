Россия ожидает ответа от США и НАТО на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Россия сделает выводы и будет защищать свою безопасность, если США и НАТО проигнорируют требования Москвы. С таким заявлением выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы [Россия] сделаем выводы и будем защищать свою безопасность в Европе другими средствами и методами. И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы», — заявил Гаврилов в интервью youtube-каналу «Изолента live». Россия ожидает, что получит ответ на следующей неделе, сказал он.

Россия в декабре предложила членам НАТО соглашение по безопасности. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. В январе прошли переговоры с США и заседание совета НАТО—Россия. В альянсе отказались идти на компромисс с Россией, но заявили о готовности к диалогу. В ходе обсуждения стороны не пришли к единому мнению. В России ожидают письменного ответа по гарантиям безопасности. В США попросили не публиковать их ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам