В Екатеринбурге кондуктор нахамил пассажиру из-за 7 рублей

После скандала кондуктор вернул деньги Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кондуктор автобуса, который ходит по 014 маршруту в Екатеринбурге, нахамил пассажирке, вступившейся за школьницу. Он отказался давать девочке сдачу в семь рублей, рассказала женщина журналистам.

«Поняв, что сдавать сдачу ей кондуктор не собирается, я подошла и настойчиво попросила сдать ребенку сдачу. Кондуктор же в грубой и хамской форме на очень плохом русском языке сообщил, что он ребенка не видит: „Где ребенок?!“ А девочка выше меня», — рассказала она порталу Е1.

Также по словам женщины, кондуктор заявил, что девочки обязаны были дать сразу 28 рублей. «И что все это является основанием не сдавать сдачу ребенку?» — возмутилась женщина. Когда она подошла к информационному стенду, чтобы сфотографировать информацию о перевозчике, кондуктор заявил, что теперь тем более не будет давать сдачу.

Мама девочки намерена обратиться в комитет городской администрации по транспорту и в компанию-перевозчик «Уралтрансгрупп», которая обслуживает 014 маршрут. «Разве ребенок сумеет у такого наглого большого мужика отстоять сдачу? Почему они должны платить за проезд больше установленной платы?!» — рассказала женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что кондуктор покрыла пенсионерку нецензурной бранью во время поездки на 42-м автобусе. Причиной стало замечание пожилой женщины о скользком пороге транспорта. Позже хамка принесла свои извинения на видео, где с улыбкой обратилась к пенсионерке. Ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать кондукторшу «вон из страны, под зад ногой».

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