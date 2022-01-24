В Японии рассказали о ядерном центре России

24 января 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Россия наращивает военный потенциал на Курильских островах, считают в Японии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России наращивают военный потенциал на Курильских островах с целью защиты атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами. Об этом сообщает японское издание «Тюнити симбун». «Россия наращивает военный потенциал на Курилах и „северных территориях“. Это делается для того, чтобы защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) от нападения противника. РФ превращает „северные территории“, которые японское правительство считает исконно японской территорией, в святыню своей ядерной стратегии», — сообщает издание. Также отмечается, что в местном поселке Рыбачий базируются субмарины Тихоокеанского флота. «Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта „Борей“ и две субмарины с крылатыми ракетами проекта „Ясень“», — уточнили в статье. В конце декабря 2021 года МИД России выразил протест Японии в связи с экспозицией, посвященной Курильским островам. По мнению ведомства, выставка проводится «в контексте незаконных территориальных притязаний» со стороны Токио, передает RT. Вызванному в МИД РФ послу Японии напомнили, что страна отказалась от всех претензий на Курилы в 1951 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти России наращивают военный потенциал на Курильских островах с целью защиты атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами. Об этом сообщает японское издание «Тюнити симбун». «Россия наращивает военный потенциал на Курилах и „северных территориях“. Это делается для того, чтобы защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) от нападения противника. РФ превращает „северные территории“, которые японское правительство считает исконно японской территорией, в святыню своей ядерной стратегии», — сообщает издание. Также отмечается, что в местном поселке Рыбачий базируются субмарины Тихоокеанского флота. «Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта „Борей“ и две субмарины с крылатыми ракетами проекта „Ясень“», — уточнили в статье. В конце декабря 2021 года МИД России выразил протест Японии в связи с экспозицией, посвященной Курильским островам. По мнению ведомства, выставка проводится «в контексте незаконных территориальных притязаний» со стороны Токио, передает RT. Вызванному в МИД РФ послу Японии напомнили, что страна отказалась от всех претензий на Курилы в 1951 году.