24 января 2022

Бывший пресс-секретарь пермского минздрава упразднит фирму мэрии

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Заседание областной думы. Курган, женские руки, шариковая ручка, руки женские
Светлана Андреева стали ликвидатором юрлица, учредителем которого является администрация Соликамска Фото:

Бывший пресс-секретарь министерства здравоохранения Пермского края Светлана Андреева стала ликвидатором ООО «С-Медиа», учредителем которого является администрация Соликамска. В беседе с URA.RU она пояснила, что в подконтрольную мэрии организацию ранее входили местные средства массовой информации (СМИ).

«В ООО „С-Медиа“ входили „Соликамск ТВ“ и газета „Соликамский рабочий“. Сейчас они вошла в недавно созданное АНО „Соликамский Медиа Центр“. Поэтому второе юрлицо [ООО „С-Медиа“] мы ликвидируем», — сказала Андреева.

Она также пояснила, что смена правовой формы позволит указанным СМИ привлекать грантовые средства. Ранее стало известно, что большинство пермских медиа перешли под контроль властей в связи с реорганизацией. Андреева работала в пермском минздраве в должности пресс-секретаря с 2019 по 2021 год.

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Бывший пресс-секретарь министерства здравоохранения Пермского края Светлана Андреева стала ликвидатором ООО «С-Медиа», учредителем которого является администрация Соликамска. В беседе с URA.RU она пояснила, что в подконтрольную мэрии организацию ранее входили местные средства массовой информации (СМИ). «В ООО „С-Медиа“ входили „Соликамск ТВ“ и газета „Соликамский рабочий“. Сейчас они вошла в недавно созданное АНО „Соликамский Медиа Центр“. Поэтому второе юрлицо [ООО „С-Медиа“] мы ликвидируем», — сказала Андреева. Она также пояснила, что смена правовой формы позволит указанным СМИ привлекать грантовые средства. Ранее стало известно, что большинство пермских медиа перешли под контроль властей в связи с реорганизацией. Андреева работала в пермском минздраве в должности пресс-секретаря с 2019 по 2021 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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