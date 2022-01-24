Бывший пресс-секретарь пермского минздрава упразднит фирму мэрии

Светлана Андреева стали ликвидатором юрлица, учредителем которого является администрация Соликамска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший пресс-секретарь министерства здравоохранения Пермского края Светлана Андреева стала ликвидатором ООО «С-Медиа», учредителем которого является администрация Соликамска. В беседе с URA.RU она пояснила, что в подконтрольную мэрии организацию ранее входили местные средства массовой информации (СМИ).

«В ООО „С-Медиа“ входили „Соликамск ТВ“ и газета „Соликамский рабочий“. Сейчас они вошла в недавно созданное АНО „Соликамский Медиа Центр“. Поэтому второе юрлицо [ООО „С-Медиа“] мы ликвидируем», — сказала Андреева.

Она также пояснила, что смена правовой формы позволит указанным СМИ привлекать грантовые средства. Ранее стало известно, что большинство пермских медиа перешли под контроль властей в связи с реорганизацией. Андреева работала в пермском минздраве в должности пресс-секретаря с 2019 по 2021 год.