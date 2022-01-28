Застрявшие в Стамбуле российские туристы решили жаловаться Путину

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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , багаж, рощино, люди с сумками
Из-за плохих погодных условий в Стамбуле застряли около 12 тысяч россиян Фото:

Российские пассажиры, застрявшие в аэропорту Стамбула, подготовили коллективную жалобу на имя президента России Владимира Путина. Обращение написали пассажиры рейса Стамбул — Москва.

«На протяжении первых 28 часов нас кормили два раза замороженными бутербродами и один раз холодным рисом с курицей. Кто мог, спал на полу и в креслах. Нас заверили, что снова расселят в отели и покормят. Простояв час на улице в ожидании автобуса, мы, замерзшие и голодные, опять поехали в отель. У нас не было времени ни поесть, ни получить багаж. В отеле нам сказали, что кормить нас не будут, ничего не готово», — передает MSK1.RU текст письма к Путину.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 12 тысяч россиян не могут покинуть и прилететь в Стамбул из-за плохих погодных условий. В общей сложности было отменено 729 рейсов. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала.

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Российские пассажиры, застрявшие в аэропорту Стамбула, подготовили коллективную жалобу на имя президента России Владимира Путина. Обращение написали пассажиры рейса Стамбул — Москва. «На протяжении первых 28 часов нас кормили два раза замороженными бутербродами и один раз холодным рисом с курицей. Кто мог, спал на полу и в креслах. Нас заверили, что снова расселят в отели и покормят. Простояв час на улице в ожидании автобуса, мы, замерзшие и голодные, опять поехали в отель. У нас не было времени ни поесть, ни получить багаж. В отеле нам сказали, что кормить нас не будут, ничего не готово», — передает MSK1.RU текст письма к Путину. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 12 тысяч россиян не могут покинуть и прилететь в Стамбул из-за плохих погодных условий. В общей сложности было отменено 729 рейсов. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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